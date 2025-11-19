Трикутник “Локі”: Бердянськ – Закарпаття – Покровськ

День сержанта артилерист із позивним “Локі” зустрічав у колі рідних та близьких. Військовослужбовець отримав чергову відпустку, адже тривалий час із побратимами на фронті проводив важку бойову роботу.

Історія цього головного сержанта багато в чому унікальна і повчальна. Адже Захисник України народився у Бердянському районі Запорізької області, потім переїхав на Закарпаття, а нині захищає Україну в складі 42 ОМБр Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України на доленосному Покровському напрямку на Донеччині.

Наразі “Локі” служить по посаді головного сержанта артилерійської батареї. На озброєнні – потужні та смертоносні для ворога САУ. В становленні як командира дуже допомогли Курси лідерства для сержантів в Іспанії, які допомогли краще вивчити системи озброєння, тактику, навчитися краще працювати з людьми.

Воїн каже, що на війні гармашам ніколи не буває легко, але зараз, коли ворог на Донеччині суне в наступ із несамовитою осатанілістю, вмілі та злагоджені дії українських воїнів та підрозділів особливо важливі.

У розмові з комунікаційниками з’єднання “Локі” розповів про найбільш визначальні епізоди бойових дій, про особливості забезпечення особового складу на позиціях, про те, що мотивує захищати Україну на Покровському напрямку.

“У кожного на війні має бути своя на голова на плечах. Якщо люди ідуть воювати, то кожен повинен розуміти, куди він іде і для чого він іде. А загалом – це новий досвід!”, – розповідає молодий головний сержант.

