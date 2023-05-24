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Три золота тернопільської веслувальниці Дарії Довбні

24.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт, Україна

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Для тернопільської веслувальниці Дарії Довбні успіхом завершився чемпіонат України з веслувального марафону на байдарках і каное, пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка.

Участь у чемпіонаті взяли майже 200 веслувальників (21 команда) з 19 областей України.

Студентка Західноукраїнського національного університету, вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України Дарія Довбня на цьому чемпіонаті виборола три золоті нагороди.

Перше золото – у байдарці-одиночці у «спринтерському марафоні» на дистанції 3,4 км. Наступний день також приніс спортсменці золоту нагороду у байдарці-одиночці на класичній марафонській дистанції 22, 6 км. Ще одну золоту нагороду Дарія Довбня здобула у третій день змагань в екіпажі байдарки-двійки разом з веслувальницею з м. Дніпро Поліною Нуровою на дистанції 26,4 км.

Тренує спортсменку тренер КУТОР ТО ШВСМ Володимир Гикавий.

Теги: Дарія Довбня, веслувальний марафон

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