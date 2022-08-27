У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч з випускниками, яким вдалось скласти три іспити національного мутипредметного тесту (НМТ) по 200 балів.

За результатами основної сесії сумарних 600 балів набрали 13 одинадцятикласників Тернопільщини. Дітей відзначили нагородами та пообіцяли одноразову грошову стипендію.

Ви – наша гордість

Зі слів директорки департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольги Хоми, всі учні – молодці, адже у такий складний час для всієї країни складати іспити непросто та ще й на такі високі результати.

– Якщо говорити загалом, то хоча б один предмет на 200 склали 210 учнів Тернопільщини, два предмети – 57 учнів, а ось три – 13 учнів. У нас є по кілька 600-бальників в одній школі і це ще приємніше. Наприклад, у Заліщицькій державній гімназії та Тернопільській Українській гімназії ім. Івана Франка по три випускники склали тест на 600 балів. Ми очікуємо результати наступних сесій і сподіваємось, що там також є гарні результати, – додає пані Ольга.

Вражений гідними результатами випускників і голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він закликав дітей навчатися далі, розвивати свої знання і стати гідними громадянами своєї країни.

– Я хочу, щоб ви завжди пам’ятали, що саме Україна дала вам такі гарні знання. Щоб жоден паспорт країн ЄС вас не звабив і ви продовжували розвивати свою Батьківщину. Бажаю кожному з вас не розгубити набуті знання, а вдосконалювати їх і бути найкращими й надалі. Пам’ятайте, що за такими розумними дітьми як ви зараз гоняться університети, а в майбутньому будуть гонятися й різні установи. Бо розум – найвища цінність, де б ви не працювали, – запевнив пан Володимир.

Наголошує Ольга Хома і на тому, що цьогорічний тест прирівнюється до одного іспиту зовнішнього незалежного оцінювання. Свою думку пояснює так.

– Якщо проводити аналогію статистики з попередніми роками, то кожного року ми мали учнів, які складали хоча б один з предметів на 200 балів. Ми маємо розуміти, ЗНО було куди складнішим для випускників, ніж НМТ. У ЗНО більше завдань, творчі завдання, розгорнуті відповіді. Тут же треба відповідати на тести, що потім перевіряв комп’ютер. Але ми все одно у захваті, – каже пані Ольга.

Вперед до мрії

Медики, журналісти, програмісти та вчителі – під час розмови діти запевнили, вже віддали документи до омріяних вищих навчальних закладів і готові отримувати нові знання. Зокрема, випускниця Тернопільської Української гімназії ім. Івана Франка Алла Мачужак мріє стати медиком.

– Емоційно мені було важко під час складання тестів, адже боялася зробити помилку. Але я намагалася відкинути переживання і зосередитися саме на завданнях, бо це важливіше. Я задоволена своїм результатом, це вчергове підтверджуэ, що недаремно вчилася і готувалася. Вже подала документи і буду навчатися в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Хочу бути лікарем, але яким саме – ще не визначилась. Думаю, під час навчання вже оберу те, що сподобається, – каже Алла Мачужак.

А ось випускниця Заліщицької державної гімназії м.Заліщики Тетяна Горобець націлена продовжувати справу свого батька – служити у лавах поліції. Нам розповідає, до вступу готувалась не один рік, адже окрім тесту мала ще й здати нормативи.

– Я задоволена, що склала всі іспити на 200 балів, це дуже допомогло мені при вступі. У Національній академії внутрішніх справ на мою спеціальність було вісім осіб на одне місце. Але мені вдалося вступити і я вже є курсанткою закладу, а з першого вересня ще й працівником поліції. Я націлена відповідально вчитися, отримувати нові знання, бо зараз такий складний час для України, а потім треба обов’язково розвивати її та відбудовувати, – додає Тетяна Горобець.

Ще одна випускниця Заліщицької державної гімназії м.Заліщики Аліна Боровська отримала сумарні 600 балів. Дівчина каже, своє життя готова присвятити журналістиці.

– Звичайно, я вражена такими результатами, але не можу сказати, що вони є для мене несподіванкою. Я вже подала документи до Львівського національного університету імені Івана Франка. Зараз треба йти тільки вперед, готова отримувати нові знання. Від навчання очікую тільки позитив і багато роботи. На це налаштована, тож сподіваюсь, все вийде, – додає дівчина.

Нагорода за здобутки

Також під час зустрічі представники обласної військової адміністрації пообіцяли найкращим випускникам не порушувати традиції і нагородити їх одноразовою грошовою стипендією. Наразі визначатимуть суму, що отримає кожна дитина.

– У нас в області є програма згідно з якою ми нагороджуємо найкращих випускників. Наразі маємо внести зміни, адже у 2021 році складали ЗНО, а у 2022 році – НМТ. Якщо говорити за минулі роки, то учень, який складав один предмет на 200 балів отримував п’ять тисяч гривень, коли два предмети – 10 тисяч гривень, коли три – 15 тисяч гривень. Треба дійти спільної згоди і вже тоді нагородити наших розумників, – додає Ольга Хома.

Зауважимо, діти склали лише основну та додаткову сесії національного мутипредметного тесту. Попереду ще спеціальна, на яку реєструвалися переважно діти з тимчасово окупованих територій або регіонів, де йдуть активні бойові дії. Тож вже після отримання всіх результатів визначатимуть рейтинг шкіл.