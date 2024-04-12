Труша у ЗУНУ подали на бронювання від армії, підробивши документи про 0,75% ставки, – дружина викладача

Ексголову Тернопільської ОВА Володимира Труша на його новій роботі у ЗУНУ, підробивши документи, намагаються “відмазати” від призову.

Про це зазначає у Facebook дружина викладача цього “вишу” Марія Смолей. Наводимо повний текст її допису:

“Шановні друзі, може після цього поста мого чоловіка, який працює викладачем Західноукраїнський національний університет на 0,5 ставки, будуть проблеми. Але я, як жінка не можу просто терпіти і дивитися на те, що відбувається.

Мій чоловік працює викладачем ЗУНУ. Кафедри не буду вказувати. Чоловік є кандидатом економічних наук. Ним кафедра закриває всі можливі дири, всі можливі заміни, які тільки є. При цьому говорять, що можливості збільшити ставки немає. І забронювати мого чоловіка, який дійсно є високласним науковцем – неможливо. Проте як виявилося, це неможливо лише для простого науковця. Недавно по команді ректора ЗУНУ на кафедру доцентом прийняли колишнього голову ОВА Труша на 0, 25% ставки. Значить там все таки є можливість шоб дати більшу ставку. Але найцікавіше зразу ж, підробивши документи, Труша подали на бронювання від армії як науково-педагогічного працівника, який нібито працює на 0,75% ставки. Бо згідно з законом тільки на 0,75 ставки можна бронювати. А для мого чоловіка, який працює на 0,5 — не змогли знайти можливості, щоб забронювати. Тиждень тому в ЗУНУ була перевірка Міністерства освіти по цій ситуації. Труш разом з керівництвом вишу зараз бігають по викладачах кафедри, пропонують великі гроші викладачам, щоб збільшити ставку для Труша.

Люди, я вас прошу, давайте зробимо розголос, щоб ця ситуація не лишалася непоміченою”.