Троє тернопільських дослідників отримали відзнаки за дослідження історії Легіону УСС

3 вересня під час 32-ї урочистої сесії Івано-Франківської обласної ради присвяченій відзначенню 110-ї річниці створення Легіону Українських Січових Стрільців троє тернопільських дослідників Микола Лазарович, Петро Гуцал і Богдан Мельничук отримали ювілейні відзнаки Івано-Франківської обласної ради «Легіон УСС – 110».

Доктор політичних наук, кандидат історичних наук, ветеран російсько-української війни М. Лазарович, кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка, краєзнавець П. Гуцал та редактор, письменник, краєзнавець Б. Мельничук отримали нагороди за наукову діяльність щодо увічнення пам’яті про наших славних УСС.

Як зазначив Петро Гуцал: «Для мене це особливо цінна нагорода. Справді, зроблено чимало щоби в історії Легіону було якнайменше недосліджених білих плям, щоби ці імена українських Героїв були увіковіченні на сторінках енциклопедичних видань, книгах, наукових збірниках, газетних статтях».

Таку добру ініціативу івано-франківців можна лише вітати. Шкода, що у нас на Тернопільщині, де тривали кровопролитні бої УСС, ця дата минає безслідно…