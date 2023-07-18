Троє підлітків тонули у Дністрі: двох врятували, третього шукають. ФОТО

На річці Дністер, поблизу села Зозулинці Заліщицької територіальної громади Чортківського району, тривають пошукові роботи. Рятувальники і поліціянти розшукують тіло юнака, котрий зник у воді напередодні.

Повідомлення про те, що у Дністрі під час купання почали тонути троє підлітків – 2007, 2005 та 2004 років народження – надійшло на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини 17 липня о 20:25. Згідно з отриманою інформацією, 18 річну дівчину та 19 річного юнака врятував місцевий мешканець (стан обох задовільний, медичної допомоги не потребували). Ще один, 16 річний учасник події, зник під водою.

Того ж дня до пошуків зниклого було залучено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, особовим складом якого з човна обстежено 1 км водного плеса річки вниз по течії. О 22:00 пошукові заходи були призупинені та продовжені 18 липня.

До пошуків залучено групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та резервний караул 15 ДПРЧ.