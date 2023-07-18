18.07.2023 15:31

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Троє підлітків тонули у Дністрі: двох врятували, третього шукають. ФОТО

18.07.2023

Ірина Нова

93

Тернопільщина, Новини

Поширити:

На річці Дністер, поблизу села Зозулинці Заліщицької територіальної громади Чортківського району, тривають пошукові роботи. Рятувальники і поліціянти розшукують тіло юнака, котрий зник у воді напередодні.

Повідомлення про те, що у Дністрі під час купання почали тонути троє підлітків – 2007, 2005 та 2004 років народження – надійшло на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини 17 липня о 20:25. Згідно з отриманою інформацією, 18 річну дівчину та 19 річного юнака врятував місцевий мешканець (стан обох задовільний, медичної допомоги не потребували). Ще один, 16 річний учасник події, зник під водою.

Того ж дня до пошуків зниклого було залучено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, особовим складом якого з човна обстежено 1 км водного плеса річки вниз по течії. О 22:00 пошукові заходи були призупинені та продовжені 18 липня.

До пошуків залучено групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та резервний караул 15 ДПРЧ.

Теги: Дністер, потонули

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах