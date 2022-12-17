Троє людей отруїлися чадним газом на Тернопільщині

Троє людей постраждали внаслідок отруєння чадним газом на Тернопільщині.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Так, у КНП «Бучацька міська лікарня», з діагнозом «Отруєння чадним газом, стан середньої важкості», госпіталізовано місцевого жителя, 1958 року народження. Чоловік отруївся внаслідок несправності опалювального пристрою.

Цього ж дня в Тернопільську обласну лікарню з діагнозом «Отруєння чадним газом, стан середньої важкості» госпіталізовано жителів сел. Велика Березовиця Великоберезовицької територіальної громади, 1959 та 1963 років народження. Отруєння відбулося внаслідок несправності газової колонки.

Чадний газ – безбарвний, дуже отруйний газ без запаху, який утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Достатньо лише 0.1% концентрації чадного газу в повітрі, щоб людина втратила свідомість. Кожен другий загиблий на пожежі – отруєний саме чадним газом. Ознаки отруєння чадним газом: головний біль, запаморочення, шум у вухах, відчуття тиску на лоб, нудота, блювання, біль у грудях. При тяжкій формі отруєння – втрата свідомості, судоми, порушення дихання. При великих концентраціях чадного газу смерть може настати миттєво.

Найбільша небезпека отруїтися чадним газом існує у помешканнях, що опалюються автономно природним газом, дровами чи вугіллям. На присутність чадного газу може вказувати наявність кіптяви, задимленості, жовтого полум’я пальників в приміщеннях.

Чадний газ, потрапляючи дихальними шляхами до крові, витісняє гемоглобін кисню. В результаті настає кисневе голодування тканин.

При отруєнні чадним газом необхідно:

винести людину на свіже повітря;

піднести до носа ватку з нашатирним спиртом;

забезпечити вільне надходження повітря до легень, розстебнувши одяг;

якщо постраждалий у свідомості – дати багато пити (чай, вода);

у разі відсутності дихання провести штучне дихання та непрямий масаж серця;

викликати швидку допомогу.

Аби уникнути отруєння, необхідно дотримуватись правил безпечного користування автономним опаленням та газовими приладами:

Аби уникнути отруєння, необхідно дотримуватись правил безпечного користування автономним опаленням та газовими приладами: перевіряти наявність тяги в димоході;

не перекривати пічний димохід на ніч;

не використовувати газові плити для обігріву приміщень;

частіше провітрювати приміщення, де є газові прилади.

Не можна залишати двигуни авто в роботі в закритих приміщеннях.

Бережіть себе і близьких!