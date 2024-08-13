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Трьом відомим містянам присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”

13.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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На позачерговому засіданні 41-ї сесії міської ради депутатами прийнято рішення про присвоєння трьом тернополянам звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно.

Список осіб, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” (посмертно):

  • СМИК Олександр Іванович, бард, поет, драматург, заступник міського голови, начальник управління культури і мистецтв (2011 – 2020), депутат Тернопільської міської ради  (2020-2022),
  • ЯСНІЙ Петро Володимирович, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2007 – 2021),
  • МУЗИКА Ірина Василівна, співачка, солістка гурту «ФІРА» (2007 – 2024).

Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоєно за вагомий особистий внесок у становлення української державності, вагомий внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом.

Джерело: ТМР

Теги: ТМР, «Почесний громадянин міста Тернополя», Тернопіль

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