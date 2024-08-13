Трьом відомим містянам присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”

На позачерговому засіданні 41-ї сесії міської ради депутатами прийнято рішення про присвоєння трьом тернополянам звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно.

Список осіб, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” (посмертно):

СМИК Олександр Іванович, бард, поет, драматург, заступник міського голови, начальник управління культури і мистецтв (2011 – 2020), депутат Тернопільської міської ради (2020-2022),

ЯСНІЙ Петро Володимирович, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2007 – 2021),

МУЗИКА Ірина Василівна, співачка, солістка гурту «ФІРА» (2007 – 2024).

Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоєно за вагомий особистий внесок у становлення української державності, вагомий внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом.