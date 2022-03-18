На Тернопільщині поліцейські виявили трьох валютників, які уникали мобілізації. Спершу поліцейські обмежились профілактичною бесідою, втім, після цього валютники знову повернулись працювати. Вже під час другого рейду з’ясувалось, що чоловіки ухиляються від мобілізації. Відтак їх доправили до Тернопільського військкомату.

Повідомляє zaxid.net.

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Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, інформацію про роботу валютників отримали працівники Тернопільського райуправління поліції. Виїхавши за вказаними адресами, поліцейські виявили валютників. Після розмови з правоохоронцями порушники розійшлися, але за деякий час знову повернулися на місце.

«Повторні превентивні заходи провели й працівники поліції і саме в цей момент викрили трьох жителів Тернопільської територіальної громади, які пропонували перехожим валюту на обмін. Під час перевірки документів стало відомо, що чоловіки, окрім незаконних валютних операцій ще й свідомо уникають мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Відтак чоловіків доправили до Тернопільського військкомату.