Трьох військовослужбовців з Тернопільщини посмертно нагородили орденами “За мужність” ІІІ ступеня

Руслана Петрика, Юрія Нагребельного та Юрія Мазура нагородили орденами “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА.

У Кременеці нагороди рідним Руслана Петрика, Юрія Нагребельного та Юрія Мазура вручив начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода. Захід відбувся у Соборі святого Миколая. Після молебню за загиблими у російсько-українській війні поклали квіти до Алеї Слави Захисників України.

Орденом “За мужність” нагороджують за особисті мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, які пов’язані із ризиком для життя, при порятунку людей, майна, під час боротьби із наслідками стихійних лих, пожеж, боротьби із злочинністю та за інших надзвичайних обставин.