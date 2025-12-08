Трьох тернополян відзначили премією імені Володимира Лучаковського

В Українському Домі відбулися урочистості, під час яких відзначили кращих жителів громади премією імені Володимира Лучаковського. Нагорода присуджується за вагомий внесок у інноваційний, науковий, суспільний, громадський та культурний розвиток, а також за формування позитивного іміджу міста Тернополя.
Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив дипломи та грошові премії розміром 30 тис. грн у трьох номінаціях:
Вітаємо цьогорічних переможців премії імені Володимира Лучаковського – їхня робота є значним внеском у розвиток міста та країни.
Нагадаємо, премія імені Володимира Лучаківського присуджується щорічно з метою вшанування пам’яті першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського та відзначення жителів громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя.