Трьох тернополян відзначили премією імені Володимира Лучаковського

В Українському Домі відбулися урочистості, під час яких відзначили кращих жителів громади премією імені Володимира Лучаковського. Нагорода присуджується за вагомий внесок у інноваційний, науковий, суспільний, громадський та культурний розвиток, а також за формування позитивного іміджу міста Тернополя.

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив дипломи та грошові премії розміром 30 тис. грн у трьох номінаціях:

«Майбутнє створюється сьогодні» – Наталії Перехрист , переможниці національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 у номінації «Вчитель інформатики». Наталія поєднує у своїй роботі цифрові технології, методики STEM та освітні інновації. Вона є амбасадоркою EU Code Week від України та координаторкою Євроклубу.

«Культурний спадок нації» – Олені Грицай, заступниці директора Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола , висококваліфікованій педагогині, організаторці мистецьких проєктів та дизайнерці. Серед її досягнень – участь та перемоги у міжнародних конкурсах.

«Інноваційний прорив року» – Марку Лавріну, 2008 року народження, винахіднику, інженеру, розробнику, організатору виробництва безпілотних систем, розробнику системи радіоелектронної боротьби, антидронових рішень, лазерних систем, портативних енергетичних систем та електробайків.

Вітаємо цьогорічних переможців премії імені Володимира Лучаковського – їхня робота є значним внеском у розвиток міста та країни.

Нагадаємо, премія імені Володимира Лучаківського присуджується щорічно з метою вшанування пам’яті першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського та відзначення жителів громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя.