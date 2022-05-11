З Тернопільського автовокзалу не виїхали майже півтори сотні автобусів. Це становить третину рейсів. Причина – брак пального. Про це розповіла Суспільному диспетчерка вокзалу Мар’яна Моравська.

За її словами, проблема виникає на всіх напрямках. Така ситуація в області триває майже тиждень.

“На сьогодні майже 70% рейсів виконують, решту не реалізують у зв’язку з нестачею пального, немає можливості заправити транспорт. Також рейси затримуються, особливо, прохідні. Через складну ситуацію водії довго стоять у чергах на автозаправних станціях. Зі слів перевізників, якщо є можливість заправитися, вони можуть навіть з вечора стояти в чергах, стараються залити в баки пальне та зранку виїхати на лінію”.

Водій Володимир Солонина їздить до Підгайців. Каже, вранці виїхав на рейс, доїхав до Тернополя, і пального більше не має.

“На ОККО давали на фішку 15-20 літрів, але немає зараз, ось на нулях все стоїть. Сюди заїхав, назад нема на чому вернутися”.

Водій Зеновій з колегою мають рейс Тернопіль-Вибудів. Чоловіки кажуть, на сьогодні пальним забезпечені.

“Ми ще можемо здійснювати рейси. Наш власник старається для нас. Ночами не спить і дістає нам трішки солярки. Там 5 літрів, там 10, там 20, і так ми їздимо. Він не спить вночі, щоби ми їхали вдень”.

Водій Володимир їде в Кременецькому напрямку.

“То ж як лотерея: пальне один день може бути, один день – не бути. Солярка ось 65 гривень талони продають. Будь ласка, бери, заїжджай, черги нема. Тридцять літрів – це 1950 гривень. Якщо порахувати, мені повний автобус пасажирів треба привезти сюди, тільки щоби заправитися”.

Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що більшість дизелю зараз відправляють на потреби армії.