Третій воїн з родини: на фронтів загинув захисник з Тернопільщини

11 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець з Тернопільщини Андрій Печенюк. Чоловік захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили на сторінці Підгороднянської громади.

Андрій Печенюк був старшим сапером інженерно-саперного взводу.

“Це вже третя непоправна втрата в родині Капчур. У січні 2015 року загинув син Андрій. У березні 2022 – Олександр Михайловський, чоловік доньки Мар’яни. Загиблий Андрій Печенюк був чоловіком доньки Ірини. Родом Андрій із села Почапинці, навчався в місцевій школі. Однак згодом його родина переїхала на Хмельниччину. Андрій зі своєю сім’єю проживав у Тернополі. Воювати пішов в перші ж дні повномасштабної війни – 26 лютого 2022 року”, — написали у Підгороднянській громаді.

У Героя залишилися дружина та 17-річна донька Соломія.