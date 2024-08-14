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Третій воїн з родини: на фронтів загинув захисник з Тернопільщини

У родині Капчурів з з Тернопільщини вже третій чоловік загинув на війні з Росією.

14.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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11 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув  військовослужбовець з Тернопільщини Андрій Печенюк. Чоловік захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили на сторінці Підгороднянської громади.

Андрій Печенюк був старшим сапером інженерно-саперного взводу.

“Це вже третя непоправна втрата в родині Капчур. У січні 2015 року загинув син Андрій. У березні 2022 – Олександр Михайловський, чоловік доньки Мар’яни. Загиблий Андрій Печенюк був чоловіком доньки Ірини. Родом Андрій із села Почапинці, навчався в місцевій школі. Однак згодом його родина переїхала на Хмельниччину. Андрій зі своєю сім’єю проживав у Тернополі. Воювати пішов в перші ж дні повномасштабної війни – 26 лютого 2022 року”, — написали у Підгороднянській громаді.

У Героя залишилися дружина  та 17-річна донька Соломія.

 

Теги: війна з Росією, загибель

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