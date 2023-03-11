Тренування службових собак: як працюють кінологи Нацгвардії в Тернополі

Такі заняття тривають до 4 годин. Собака має за запахом знайти людину та затримати її.

Кінолог Антон проводить загальне тренування з вівчаркою на ім’я Бета. Військовослужбовець працює з нею вже рік.

“Бета – німецька вівчарка, зараз має 4 повних роки, вона 20019 року народження. Ми з нею займаємося конвоюванням. Тобто, це конвойна собака. Щодо занять, то це загальний курс слухняності, прості команди: сидіти, лежати, стояти. Трохи складніше це навички захисту – атака, затримання та знерухомлення людей. Ну і звісно, це спеціальний курс слідова робота”.

Чоловік каже, після закінчення служби в армії, хотів би й далі працювати з собаками.

За словами начальника групи Івана, кінологи займаються з собаками щодня.