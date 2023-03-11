11.03.2023 17:09

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Тренування службових собак: як працюють кінологи Нацгвардії в Тернополі

11.03.2023

Роман Васильович

255

Новини, Події

Поширити:

У Тернополі кінологи Національної Гвардії вчать собак шукати злочинців за запахом. Собаки допомагатимуть військовим на службі з охорони громадського порядку та конвоюванні, тобто супроводі затриманих і взятих під варту осіб до місця призначення.

Начальник кінологічної групи Іван розповів Суспільному, що на заняттях відпрацьовують роботу собаки по сліду.

“Давність сліду 40 хвилин. Військовослужбовець ставитиме собаку на слід і подивимось, як вона працює по сліду. Даємо нюхати предмет із запахом”.

Тренування службових собак: як працюють кінологи Нацгвардії в Тернополі
Начальник кінологічної групи. Суспільне Тернопіль

Першою завдання на тренуванні виконувала собака Багіра. З нею займається кінолог Артем.

“Ця собака – ротвейлер, з 2018 року. Її перспективи – це слідова робота, пошук та вибірка людини. Ця собака спеціалізується з конвоюванням, має справу з спецконтингентом”.

Тренування службових собак: як працюють кінологи Нацгвардії в Тернополі
Ротвейлер Багіра. Суспільне Тернопіль

Такі заняття тривають до 4 годин. Собака має за запахом знайти людину та затримати її.

Кінолог Антон проводить загальне тренування з вівчаркою на ім’я Бета. Військовослужбовець працює з нею вже рік.

“Бета – німецька вівчарка, зараз має 4 повних роки, вона 20019 року народження. Ми з нею займаємося конвоюванням. Тобто, це конвойна собака. Щодо занять, то це загальний курс слухняності, прості команди: сидіти, лежати, стояти. Трохи складніше це навички захисту – атака, затримання та знерухомлення людей. Ну і звісно, це спеціальний курс слідова робота”.

Чоловік каже, після закінчення служби в армії, хотів би й далі працювати з собаками.

За словами начальника групи Івана, кінологи займаються з собаками щодня.

“Собака для кінолога, перш за все, – це побратим та друг. Кінолог більшість часу проводить зі службовою собакою. Собаки використовуються на службі з охорони громадського порядку і на службі з конвоювання осіб”.

Теги: національна гвардія, службові собаки, кінологи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах