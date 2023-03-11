Тренування службових собак: як працюють кінологи Нацгвардії в Тернополі

Начальник кінологічної групи Іван розповів Суспільному, що на заняттях відпрацьовують роботу собаки по сліду.
“Давність сліду 40 хвилин. Військовослужбовець ставитиме собаку на слід і подивимось, як вона працює по сліду. Даємо нюхати предмет із запахом”.
Першою завдання на тренуванні виконувала собака Багіра. З нею займається кінолог Артем.
“Ця собака – ротвейлер, з 2018 року. Її перспективи – це слідова робота, пошук та вибірка людини. Ця собака спеціалізується з конвоюванням, має справу з спецконтингентом”.
Такі заняття тривають до 4 годин. Собака має за запахом знайти людину та затримати її.
Кінолог Антон проводить загальне тренування з вівчаркою на ім’я Бета. Військовослужбовець працює з нею вже рік.
“Бета – німецька вівчарка, зараз має 4 повних роки, вона 20019 року народження. Ми з нею займаємося конвоюванням. Тобто, це конвойна собака. Щодо занять, то це загальний курс слухняності, прості команди: сидіти, лежати, стояти. Трохи складніше це навички захисту – атака, затримання та знерухомлення людей. Ну і звісно, це спеціальний курс слідова робота”.
Чоловік каже, після закінчення служби в армії, хотів би й далі працювати з собаками.
За словами начальника групи Івана, кінологи займаються з собаками щодня.
“Собака для кінолога, перш за все, – це побратим та друг. Кінолог більшість часу проводить зі службовою собакою. Собаки використовуються на службі з охорони громадського порядку і на службі з конвоювання осіб”.