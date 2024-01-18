Травмувались 8 людей: на Тернопільщині не розминулися маршрутка і дві вантажівки

Восьмеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні у результаті дорожньо-транспортної пригоди, розповіли в поліції краю.

Аварія трапилася 18 січня близько 14:00. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, біля повороту до села Острів, не розминулися маршрутний автобус та дві вантажівки.

Усіх травмованих доправили до лікарні. У водіїв візьмуть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.