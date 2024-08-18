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Трагічний випадок на Тернопільщині: у річці знайшли тіло жінки

18.08.2024

Ірина Нова

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Новини, Тернопільщина

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На Тернопільщині у річці Нічлава місцеві жителі виявили тіло жінки. Трагічний випадок трапився 16 серпня.

До рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у річці Нічлава в с.Бабинці Борщівської ТГ Чортківського району місцевими мешканцями виявлено без ознак життя тіло 53 річної жінки.

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції. Всього з початку року на водоймах області загинула 31 людина, з них 5 неповнолітніх.

У зв’язку з трагічним випадком на річці Нічлава, звертаємося до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров’я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!

Теги: Тернопільщина, "Нічлава", ГУ ДСНС України у Тернопільській області, потонула жінка

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