Трагедія на дорозі: загинув 13-річний велосипедист

Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Симоненка у Тернополі. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, потерпілий переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході на велосипеді. У цей момент кермувальниця «Volkswagen Tiguan» не встигла загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста. Бригада екстреної медичної допомоги доправила школяра до лікарні, але, на жаль, через кілька годин він помер.

За цим фактом відкрито провадження відповідно до частини 2 статі 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого,) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, повідомили у відділі комунікації обласної поліції. У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.