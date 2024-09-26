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Трагедія на дорозі: загинув 13-річний велосипедист

26.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Цікаво

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Аварія трапилася 23 вересня на вулиці Симоненка у Тернополі. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, потерпілий переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході на велосипеді. У цей момент кермувальниця «Volkswagen Tiguan» не встигла загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста. Бригада екстреної медичної допомоги доправила школяра до лікарні, але, на жаль, через кілька годин він помер.

За цим фактом відкрито провадження відповідно до частини 2 статі 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що  спричинили смерть потерпілого,) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, повідомили у відділі комунікації обласної поліції. У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.

Теги: велосипед, ДТП, дитина

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