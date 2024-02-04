«Традиції – сила нескорених»: виставка у Тернопільському обласному художньому музеї

В Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) «Традиції – сила нескорених», яку від 2015 р. проводять щорічно. Цього разу експозиція знайомить із творчим доробком 45 майстрів, які презентували понад 120 творів. Серед учасників виставки – члени і кандидати у члени НСМНМУ, заслужені майстри України і початківці.

Руслан Друк, який нині захищає Україну у лавах ЗСУ, подав на виставку керамічний підсвічник «Дерево життя». Спираючись на традиції народного гончарства Галичини, працює у цій царині Ольга Мельничук.

Традиційні вишиті рушники та одяг, які вражають поєднанням кольорів, різноманітністю візерунків, представили Світлана Галущак, Тетяна Сеник, Галина Переймибіда, Євгенія Войнарська, Надія Мороз, Олександра Ситник, Леся Демчук, Надія Луцишин, Тетяна Головань, Ірина Сампара, Уляна Джигринюк – голова Тернопільського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

На виставці можна побачити популярні нині ляльки-мотанки. Авторські сюжетні ляльки подали Мирослава Гірняк, Галина Джус, Ірина Харатін, Алла Шушкевич. Заслужений майстер народної творчості України Ірина Вербіцька представила композицію «Голгофа України»; заслужений майстер народної творчості України Людмила Павлова – композиції із природних матеріалів «Ангел» та «Дідух, як дерево життя».

Народне малярство представлене творами Юлії Демчук та Зоряни Винник, а також заслужених майстрів народної творчості України Тетяни Балбус, Володимира Шерстія, Антона Гриба.

В експозиції – твори у галузі художньої обробки дерева Назара Гриньківа та Євгена Гірняка. Сакральну скульптуру та сюжетні композиції подав Роман П’єх, скульптурний портрет Т. Шевченка – заслужений майстер народної творчості України Михайло Кульчицький.

На новій хвилі моди нині й бісер. Традиційні ґердани, силянки, кривульки, кризи, намиста представили Вікторія Кривоніс, Тетяна Жмурко, Галина Михальська, Вікторія Михальська, Надія Харченко, Наталя Грицишин, Діана Шрамовят, Ольга Копчак, Ірина Галущак, Тетяна Охрицька. Котильйони з бісеру подали Неля Чухрай та Ольга Карплюк, Тетяна Семенець представила репліки давніх виробів з бісеру.

Зацікавлення викликають сюжетні витинанки з паперу Галини Дудар та Ростислава Крамара, композиції із традиційними писанками Ірини Харатін та Ростислава Крамара.

Не оминають своєю увагою майстри народного мистецтва і традиційного жанру – плетіння з лози, рогози і соломи. Заслужений майстер народної творчості України А.Гриб представив декоративну таріль «Слава ЗСУ», вазу та сюжетні композиції із рогози подала Надія Гуска, декоративні вироби з лози – Лариса Бойчун.

З вітальним словом на вернісажі виступили: директор департаменту культури та туризму ТОВА Світлана Байталюк, заступник директора Тернопільського обласного методцентру народної творчості Юлія Дунчак, учасниця виставки, депутат Тернопільської облради, голова ГО «Школа борщівської народної сорочки» Вікторія Кривоніс.

Виставка триватиме до 13 лютого 2024 року.

Ольга ВАВРИК, заступник директора музею

Фото: Наталія Огінська