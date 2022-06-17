Цієї суботи, 18 червня, у різних житлових районах Тернополя пройдуть уже традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарські ярмарки розгорнуто буде на трьох локаціях за адресами:

вул. Лесі Українки, 39;

на перетині вулиць Миру-Дружби;

зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:

дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;

наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;

дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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