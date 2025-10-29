Традиційне засідання літераторів під завісу жовтня

У ніч із суботи на неділю рясно дощило. Але вже в неділю вранці дощ припинився і з-за хмар ясно засітило сонце. Наче сама природа не хотіла заважати літературному дійству. А у світлиці Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників у звичний час традиційно відчинилися двері для членів та гостей літературного об’єднання. І, як уже кілька десятків років ведеться, розпочалося традиційне, під завісу місяця, засідання літераторів з різних куточків Тернопілля.

У своєму, не менш традиційному, вступному слові багаторічний очільник спільноти Зіновій Кіпибіда підбив підсумки літературного жовтня, відзвітував про діяльність літоб’єднання та про підготовку чергового числа альманаху «Подільська толока». Завдяки спільним зусиллям авторів, редколегії, щедрих меценатів, видання вже майже готове до друку, і вже можна планувати його презентацію на передноворічному засіданні (що теж є багаторічною традицією). Також пан голова презентував дитячу книжку Ярослави Підлужної «Вабить барвами город», оскільки її авторка з об’єктивних причин не змогла зробити це особисто.

Олена Сурм’як, поетеса і прозаїк, громадська діячка, заступниця голови Бучацької громади презентувала перевидання Євангелія Бучацького. Це перекладене зі староукраїнської на сучасну українську старовинної духовної книги, датованої 12 ст., до речі, вона є старшою за Пересопницьке Євангеліє. Сучасне видання містить зображення сторінок оригінальної книги. Видання не є комерційним, усі книги будуть зберігатися у ліцеї ім. Святого Йосафата. Тому один із примірників, який пані Ольга подарувала літературній спільноті, став надзвичайно цінним поповненням фондів спілчанської книгозбірні.

Цього разу рубрика «20 хвилин із Марією Назар» відбулася у не зовсім звичному для неї форматі. По-перше, вона значно перевершила свій хронометраж, по-друге, звичний монолог перетворився у багатоголосий діалог. Пані Марія представила книгу «Література землі Збаразької». Цей бібліографічний покажчик Збаразька бібліотека видає кожних десять років і на його сторінках презентує інформацію про книги, що побачили світ за це десятиліття, і автори яких мають стосунок до Збаражчини. По цих виданнях місцеві школярі мають змогу вивчати уроки рідного краю. В рамках своєї рубрики М. Назар надала слово для творчого звіту всім присутнім на засіданні авторам, дотичним до Збаражчини: Юрію Заяцю, Надії Тарасюк (Куц), Іванні Гриців, Оресту Чоловічку, Зіновію Кіпибіді, а також самій собі. Тепло згадали і світлої пам’яті Володимира Кравчука, якому в листопаді цього року виповнилося б 65 років.

Як завжди, привітно зустріли гостей, які вперше виступили на засіданні літоб’єднання і поповнили його ряди. Із села Передмірка (Кременецького району) завітала Зінаїда Яцюк, членкиня Всеукраїнської поетичної родини, за плечима якої 32 роки педагогічного стажу. У її творчому надбанні вірші, рубаї, ронделі. Образність, метафоричність та глибина змісту її поезії не залишила байдужими нікого. Уперше також представила свою творчість і волонтерка зі Збаража Олександра Михайлович. Вона вразила присутніх своїми тавтограмами та сміливою, але тонкою і душевною інтимною лірикою.

У традиційній «вільній частині», яка, як завжди пройшла в режимі «відкритого мікрофона», своїми думками та творами поділилися: Юліана Нестерович, Тамара Гнатович, Віра Савчук, Олександра Кара, Володимир Мацикур, Галина Навроцька, Тарас Бурак (який, до речі, нещодавно поповнив ряди членів НСПУ), Омелян Мацьопа, Володимир Бойко й автор цих рядків.

Традиційною була і «крапка», яку, як завжди своїми сентенціями поставив Богдан Вилущак.

Лише один нюанс не вписався у традиції. Цього разу засідання було не таким велелюдним, як зазвичай. Адже багато членів спілки та літоб’єднання брали участь у Бібліофесті, який проходить у ТРЦ «Подоляни», а це значить, що попит на українську книгу є, наших авторів читають.