ТНПУ підписав договір про співпрацю з КЗ ЛОР БП НРЦ Святого Миколая

Плідна співпраця між кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Комунальною установою Львівської обласної ради «Багатопрофільним навчально-реабілітаційним центром Святого Миколая» триває впродовж декількох років. За часи тісної комунікації колеги підтримували один одного у реалізації освітніх проєктів, обмінювались досвідом, науково-практичними матеріалами тощо.

16 липня 2024 року, в.о. ректора ТНПУ Надія Дробик і директор навчально-реабілітаційного центру Наталія Цимбалюк підписали договір про науково-методичну співпрацю.

Робота передбачає проведення спільних науково-практичних та освітніх заходів, реалізацію науково-дослідних проєктів, участь у формуванні та вдосконаленні освітніх програм, впровадження інноваційних освітніх технологій, підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Відрадно, що серед працівників навчально-реабілітаційного центру є випускники магістерської програми 016 Середня освіта (Інклюзивна освіта) факультету педагогіки та психології ТНПУ.

Щиро віримо, що подальша співпраця сприятиме не лише покращенню кадрового потенціалу, але й розвитку прикладних наукових досліджень, удосконаленню методик навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Христина Надала