Тетяна Озерянець – гордість Тернопільщини

Тернопільська співачка, волонтерка, просвітянка, заслужена артистка естрадного мистецтва України Тетяна Озерянець торік закінчила Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької і тепер активно займається творчою діяльністю. Бере участь у благодійних заходах на підтримку ЗСУ, співає у хорі в Тернопільському катедральному соборі. Викладає у вокальній студії та грає на фортепіано.

Серед авторських пісень, які виконує Тетяна – «Вишиття на долю», «Ми все здолаємо», «А ти посміхайся», «Сонечко до серденька», «Будь зі мною», «До берегів», «Весна» та інші.

28 березня у Києві в Палаці спорту відбувся концерт пам’яті народного артиста України Степана Гіги. На сцені виступили понад 50 відомих артистів України, аби виконати легендарні хіти та вшанувати Маестро. Серед них і Тетяна Озерянець, яка гідно виконала пісню «Молитва за Україну» у сучасному аранжуванні Ігоря Ващишина. «Для мене було великою честю виконати пісню легенди української естради на великій сцені. Я отримала неймовірні емоції. Дякую глядачам за теплі й щирі оплески. Це був особливий момент – розділити зі слухачами музику генія Степана Гіги», – ділиться враженнями Тетяна.

З Тетяною я спілкувалася рік тому. Відтоді талановита дівчина стала фіналісткою Всеукраїнського фестивалю «Червона рута», який відбувся у 2025 р. у Львові. У фіналі вона виконала пісню «Відлуння твоїх кроків» В.Івасюка у сучасному аранжуванні. Також талановита юнка стала лауреатом конкурсу-фестивалю «Біла Зірка» з піснею «Джерело» І.Білозіра у сучасному аранжуванні. Виграла гран-прі фестивалю «Ми з України», на якому виконала джазову композицію All That Jazz. Мала за особливу приємність долучитися до творчого вечора пам’яті композитора Ігоря Поклада у м.Ворзель з піснею «Тече вода». Традиційно виступила у Всеукраїнському телефестивалі «Галицький шлягер», яку очолює народний артист України Ярослав Борута.

Взяла участь у зйомці телепроєкту «Пісня збирає друзів» у Києві, у телезйомці FM-TV до Дня Незалежності та Новорічних свят. Також мала нагоду бути ведучою під час Різдвяних свят в етнопарку «Агроленд».

Тетяна Озерянець розповідає: «Кожна перемога, кожен виступ додає мені віри в те, що я все роблю правильно, надихає далі займатися музикою. Я дякую за підтримку своїй мамі Надії, а також усім, хто допомагає мені на творчому шляху. Планую вступити до музичної академії і вдосконалювати свої музичні навички. Попереду – втілення нових творчих задумів. Головне – вірити в себе».

Галина САВЧУК