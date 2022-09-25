Маємо радісну звістку. Держслужба з надзвичайних ситуацій завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast і подякувала українцям за терпіння й розуміння.

Тепер такі повідомлення приходитимуть лише у разі реальної небезпеки.

«Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя, – наголосив у соцмережах заступник голови ДСНС Роман Примуш. – Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення».

Нагадаємо, від 7 вересня телефони українців раптово видавали гучні звукові сигнали та неабияк лякали багатьох. Українці на них реагували – мемами. З гумором до тих мемів поставилися й надзвичайники. Тепер же всі видихнули з полегшенням. Дай, Боже, щоб більше ніколи мобілки українців не видавали таких звуків.