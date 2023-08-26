Тернополянина, який вбив двох дівчат і переховувався в росії звільнили від відповідальності

Тернополянин Олег Струнь, який п’яним збив на смерть двох дівчат, переховувався в Росії до закінчення строків давності.

Тернопільський міськрайонний суд звільнив від кримінальної відповідальності Олега Струня, обвинуваченого в смертельній аварії, в якій загинули двоє дівчат. Судове засідання, на якому справу закрили у звʼязку із закінченням строків давності, відбулося 28 липня, повідомляє Zaxid.net.

Тернополянин Олег Струнь 15 років переховувався в Росії, а у 2021 році повернувся в Тернопіль, після закінчення строків давності кримінального провадження. Смертельна ДТП трапилася у селі Петриків під Тернополем у 2006 році. Тоді слідство встановило, що нетверезий водій на великій швидкості наїхав на людей, які йшли по узбіччю дороги.

Від удару об лобове скло 16-річна дівчина та її 18-річна подруга померли на місці ДТП. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного – податківця Олега Струня. Чоловіка оголосили у розшук. Проте того ж вечора винуватець аварії втік в росію, де 15 років переховувався від слідства. В 2021 році Олег Струнь повернувся з росії, сам прийшов до відділку поліції і написав заяву із зізнанням.

Чоловіка одразу взяли під варту і розпочали підготовчі судові засідання. На суді Олегу Струню обрали запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Однак минулого року запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Суди у справі смертельної ДТП тривали два роки. Родичі загиблих дівчат вимагали суворого покарання для винуватця – ув’язнення щонайменше на 10 років. Розгляд справи багато разів переносили через відсутність захисника чи прокурора.

Однак 28 липня Тернопільський міськрайонний суд звільнив Олега Струня від кримінальної відповідальності через те, що строки давності провадження давно минули.

«Суд ухвалив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене в ЄРДР 8 грудня 2012 року за фактами закрити у зв’язку із закінченням строків давності. Речовий доказ у кримінальному провадженні автомобіль марки Opel Omega, що знаходиться на зберіганні в сторони обвинувачення, залишити там же», – йдеться в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 28 липня.

Також в документі зазначається, що сторона обвинувачення може подати апеляційну скаргу на ухвалу суду до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд. Однак чи була подана така заява, наразі не відомо.

Додамо, що згідно з п. 2 ст. 49 Кримінального кодексу України перебіг давності зупиняється максимум на 5 років, якщо винуватець кримінального злочину ухилився від суду. Проте в цьому випадку він може бути звільнений від кримінальної відповідальності через 15 років, як у випадку з Олегом Струнем.