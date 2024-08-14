Тернополянина, який хотів купити авто для ЗСУ, ошукали на понад 410 000 гривень

До співробітників поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою шахраїв.

Потерпілий розповів, що знайшов на популярній онлайн-платформі оголошення про продаж автомобіля марки Toyota Land Cruiser. Зв’язався з продавцем, щоб обговорити деталі покупки.

Останній пообіцяв доставити машину з іншого міста. Утім, перерахувавши на банківську картку понад 410 тисяч гривень, позашляховик так і не отримав.

Деякий час незнайомець придумував різні причини чому затягується доставляння, а згодом взагалі перестав виходити на зв’язок.

Слідчі поліції наразі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За шахрайство, вчинене у великих розмірах, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області