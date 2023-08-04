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Тернополянин знайшов біля банкомату картку і витратив усі гроші

04.08.2023

Ірина Нова

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Кримінал, Новини, Тернопільська міська громада

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Відповідальність за крадіжку понесе 40-річний мешканець Тернополя. Він витрачав кошти з чужої банківськї картки.

За допомогою до правоохоронців Тернопільського районного управління поліції звернувся 39-річний мешканець району. Заявник розповів, що з банківського рахунку зникли майже 5 тисяч гривень.

З`ясувалося, що чоловік знімав кошти у банкоматі та випадково загубив біля нього банківську картку. Потерпілий одразу не помітив пропажі, а згодом з рахунку зникли кошти.

Правоохоронці встановили, що платіжний засіб привласнив раніше судимий мешканець обласного центру. Зловмисник знайшов чужу картку, однак замість повернути її до банківської установи, сховав до власної кишені.

Він одразу пішов витрачати чужі кошти – розраховувався карткою у магазинах за допомогою безконтактної оплати. Таким чином зловмисник витратив увесь залишок.

Злодія поліцейські розшукали. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Теги: злодій, банківські картки, банкомат

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