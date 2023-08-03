Наче у кіно: агресивна молодиця “під кайфом” влаштувала перегони з патрульними. ВІДЕО

Охоронці порядку затримали водійку, яка зухвало порушуючи ПДР, намагалася втекти від патрульних.

Учора, під час патрулювання на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, інспектори помітили автомобіль Geely, водій якого порушив правила дорожнього руху: здійснив обгін автомобіля, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та керманич, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух, зухвало порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Патрульні спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника.

Під час спілкування з 31-річною водійкою, остання поводилась підозріло та агресивно, окрім того, жінка мала явні ознаки наркотичного сп’яніння.

На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі громадянка категорично відмовилася.

Поліцейські оглянули транспортний засіб та виявили в салоні автомобіля речовину білого кольору, схожу на наркотичну.

Патрульні затримали водійку та склали на неї протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу), за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації для учасників дорожнього руху), винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП та викликали на місце події слідчих для подальшого зʼясування всіх обставин.