Тернополянин втратив 20 тисяч гривень купуючи шини для автомобіля

24 жовтня до правоохоронців надійшла заява від 42-річного жителя Тернополя. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайських дій під час купівлі автомобільних шин у соціальних мережах.
Про це повідомляють у поліції області.
Зі слів потерпілого, він знайшов привабливе оголошення про продаж шин та зв’язався з нібито продавцем. Для оформлення покупки чоловік перерахував 20 000 гривень на банківський рахунок, однак після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція вкотре застерігає громадян:
– не перераховуйте гроші наперед невідомим особам;
– перевіряйте сторінки продавців, звертайте увагу на дату створення акаунта та відгуки;
– користуйтеся післяплатою або офіційними торговими платформами з гарантією безпеки платежів.
Якщо ви стали жертвою подібних шахраїв – не зволікайте, звертайтеся до поліції за номером 102 або у найближче відділення поліції.