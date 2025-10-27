28.10.2025 05:38

Тернополянин втратив 20 тисяч гривень купуючи шини для автомобіля

27.10.2025

Ірина Нова

Тернопільщина, Кримінал, Новини

24 жовтня до правоохоронців надійшла заява від 42-річного жителя Тернополя.  Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайських дій під час купівлі автомобільних шин у соціальних мережах.

Про це повідомляють у поліції області.

Зі слів потерпілого, він знайшов привабливе оголошення про продаж шин та зв’язався з нібито продавцем. Для оформлення покупки чоловік перерахував 20 000 гривень на банківський рахунок, однак після цього продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре застерігає громадян:

– не перераховуйте гроші наперед невідомим особам;

– перевіряйте сторінки продавців, звертайте увагу на дату створення акаунта та відгуки;

– користуйтеся післяплатою або офіційними торговими платформами з гарантією безпеки платежів.

Якщо ви стали жертвою подібних шахраїв – не зволікайте, звертайтеся до поліції за номером 102 або у найближче відділення поліції.

 

