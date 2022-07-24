Жінку впізнали на вулиці, коли вона сідала в маршрутку.

23 липня на спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що впізнав жінку, яка декілька днів тому вкрала ювелірні вироби в одному із ломбардів міста. Чоловік зазначив, що бачив орієнтування розшуку жінки за вчинення крадіжки в соцмережах, а коли побачив, як схожа особа сіла в маршрутку, відразу завернувся до поліції.

Патрульні негайно стали на пошуки ймовірної правопорушниці. Вони швидко виявили та зупинили потрібну маршрутку. Інспектори оглянули салон транспортного засобу та впізнали потрібну особу.

Охоронці порядку доставили громадянку до поліцейського відділку для подальшого з’ясування обставин цієї події.