Тернополянин Віталій Мандзин завоював медаль у масстарті-60 на юніорському Євро з біатлону

Біатлоніст з Тернополя Віталій Мандзин – в трійці лідерів на Юніорському Чемпіонаті Європи-2024.

В Якушице завершився юніорський чемпіонат Європи з біатлону. Останньою гонкою турніру став чоловічий масстарт на 60 учасників.

У першому чоловічому особистому старті Євро в польському Якушице — індивідуальній гонці — найкращий результат показав Віталій Мандзин, який став четвертим. Натомість у спринті сьому сходинку посів Степан Кінаш.

У заключній гонці Євро взяли участь три українці: разом з Кінашем і Мандзиним на старт вийшов Сергій Супрун. У підсумку Мандзин зумів вибороти першу медаль України на Євро-2024.