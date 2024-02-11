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Тернополянин Віталій Мандзин завоював медаль у масстарті-60 на юніорському Євро з біатлону

11.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Світ

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Біатлоніст з Тернополя Віталій Мандзин – в трійці лідерів на Юніорському Чемпіонаті Європи-2024.

В Якушице завершився юніорський чемпіонат Європи з біатлону. Останньою гонкою турніру став чоловічий масстарт на 60 учасників.

У першому чоловічому особистому старті Євро в польському Якушице — індивідуальній гонці — найкращий результат показав Віталій Мандзин, який став четвертим. Натомість у спринті сьому сходинку посів Степан Кінаш.

У заключній гонці Євро взяли участь три українці: разом з Кінашем і Мандзиним на старт вийшов Сергій Супрун. У підсумку Мандзин зумів вибороти першу медаль України на Євро-2024.

Теги: чемпіонат Європи серед юніорів, тернопільський біатлоніст, Віталій Мандзин

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