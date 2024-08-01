Тернополянин «віддав» шахраям майже півмільйона гривень

69-річний чоловік сподівався отримати фінансову допомогу від благодійного фонду, а натомість натрапив на шахраїв. Працівники поліції вкотре застерігають: не переходьте за сумнівними посиланнями та за жодних обставин не вводьте дані банківських карток.

За словами потерпілого, в одній із соціальних мереж побачив оголошення про надання виплат від благодійного фонду «Допомога UA». Аби її отримати, необхідно було перейти на сайт та зазначити реквізити банківської картки, що чоловік і зробив. Опісля з усіх рахунків невідомі зняли гроші, а це – понад 460 000 гривень. Суть афери проста: шахраї надсилають фішингове посилання, і після того, як люди подають заявку, викрадають заощадження.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження відповідно до ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

У відділі комунікації ГУ НП в області нагадують про основні правила безпеки: користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел; не переходьте за фіктивними посиланнями (якщо все ж таки потрібно перейти на ресурс організації, адресу якої ви отримали, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебсайт (посилання має бути без позначки «реклама»)); не вводьте реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу не незнайомих та підозрілих сайтах; нікому не повідомляйте PIN-код до картки, три цифри на звороті, одноразові паролі, що надходять в SMS-повідомленнях та сповіщеннях від банків та мобільних операторів.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області