Тернополянин віддав аферистові 13 000 доларів, щоб виїхати за кордон

13 тисяч доларів США втратив житель Тернополя. Чоловік власноруч передав гроші чоловікові, з яким познайомився через інтернет.

Потерпілий звернувся із заявою до Тернопільського райуправління поліції. Він розповів, що шукав юриста, аби той допоміг оформити документи для виїзду за кордон. Знайшов “фахівця” на сторінках соцмереж.

Потерпілий розповів юристу про суть проблеми й останній погодився допомогти вирішити її. Ціна питання – 13 тисяч доларів. Тернополянин оплатив всю суму одразу при зустрічі, повідомляють у поліції області. Проте жодних послуг від нового знайомого не отримав.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).