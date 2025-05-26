26.05.2025 20:21

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Тернополянин віддав аферистові 13 000 доларів, щоб виїхати за кордон

26.05.2025

Ірина Нова

53

Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

13 тисяч доларів США втратив житель Тернополя. Чоловік власноруч передав гроші чоловікові, з яким познайомився через інтернет.

Потерпілий звернувся із заявою до Тернопільського райуправління поліції. Він розповів, що шукав юриста, аби той допоміг оформити документи для виїзду за кордон. Знайшов “фахівця” на сторінках соцмереж.

Потерпілий розповів юристу про суть проблеми й останній погодився допомогти вирішити її. Ціна питання – 13 тисяч доларів. Тернополянин оплатив всю суму одразу при зустрічі, повідомляють у поліції області. Проте жодних послуг від нового знайомого не отримав.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Теги: шахрайство на Тернопільщині, аферисти

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах