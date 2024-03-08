Тернополянин Степан Зазуляк організував виробництво дронів (Відео)

21-річний тернополянин Степан Зазуляк організував виробництво дронів. Вони можуть нести до трьох кілограмів вибухівки.

Чоловік розповів Суспільному, що навчився їх складати п’ять років тому. Зараз виготовляють понад 70 штук за місяць.

“У нас є дві основні моделі — більша та менша. Більша може нести приблизно 2,5-3 кілограми вибухової маси, менша — до 1,5 кілограми. Більша на меншу відстань використовує весь акумулятор, менша — на більшу відстань. Оскільки зараз сучасна війна, тому дрони є головним чинником нашої перемоги. Більше дронів — швидша перемога”.

Степан Зазуляк долучив до справи родичів та друзів.

Родичі та друзі допомагають Степану Зазуляку виробляти дрони. Фото: Суспільне Тернопіль

“Є троє основних — двоюрідна сестра моєї дружини, її рідна сестра і я, як менеджер. Також є ще кілька друзів, які у свій вільний час заходять допомагати, їх є приблизно п’ятеро”. Зробили три перших дрони, передали на Авдіївський напрямок. Хлопці дали відгук, були деякі поправки, ми їх внесли в наступній партії. Знову передали і так пішло-поїхало. За січень ми склали понад 60 дронів, а в лютому — понад 70. Є деякі нюанси, щоби всі деталі зійшлися між собою. Труднощі в тому, щоб виходити на нормальні кількості, потрібно знаходити фінансування, це немалі гроші, бо собівартість одного дрона приблизно 500 доларів”.

Щоби зробити 10 дронів, потрібно 4 дні.

Процес виробництва безпілотників. Фото: Суспільне Тернопіль

“Можна прошити, як бомбер, тоді він буде в одну сторону працювати. Під час прошивання дрона можемо вивести всі потрібні характеристики”.

Зробити дрон просто, каже Степан. Головне, аби були всі деталі. Чоловік закуповує їх в Україні та в Китаї. Фінансують закупівлю деталей благодійники.

Дрони для ЗСУ. Фото: Суспільне Тернопіль

“У нас є певна база основних жертводавців. Коли ми дрони протестували, пакуємо в коробки і підписуємо, хто профінансував створення цієї “пташки”, щоби військові знали, кому за неї завдячувати”.

На фронті безпілотники налаштовують уже самі бійці.