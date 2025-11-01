Тернополянин став чемпіоном світу

У місті Каліш (Польща) відбувся чемпіонат світу з гирьового спорту. У складі збірної команди України відмінно виступив вихованець комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту» Денис В’юк. Він став чемпіоном світу серед юніорів.

Денис – студент ТНТУ ім. Івана Пулюя – виборов 2 золотих та 1 срібну медаль у різних дисциплінах: 1 місце – естафета-поштовх; 1 місце – поштовх довгим циклом; 2 місце – поштовх.

Тренує спортсмена Зіновій Кульчицький.