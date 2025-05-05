Тернополянин побив інспектора з паркування

У Тернополі чоловік напав муніципального інспектора з паркування під час виконання ним службових обов’язків.

Під час профілактичної бесіди з водієм, який залишив транспортний засіб на платному майданчику без оплати, інспектор з паркування діяв у межах чинного законодавства, спокійно й коректно пояснюючи вимоги правил дорожнього руху. У цей момент до розмови втрутився сторонній чоловік, який безпричинно проявив агресію, завдав інспектору тілесних ушкоджень і вчинив напад. Нападник не був учасником діалогу та не мав жодного відношення до ситуації.

Унаслідок побиття інспектор з паркування втратив працездатність, що підтверджено відповідними медичними документами. На момент інциденту працівник був одягнений у формений одяг та виконував посадові обов’язки відповідно до Положення про управління та чинного законодавства України.

“Наголошуємо: застосування фізичного насильства до особи, яка є службовою особою, є серйозним правопорушенням, що тягне за собою відповідальність. Незалежно від соціального статусу чи переконань, кожна особа зобов’язана дотримуватися закону”, – зазначають у міській раді.