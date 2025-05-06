Тернополянин ошукав іноземних інвесторів майже на 2 мільйони гривень

Директор підприємства у Тернополі заволодів чужим майном, в тому числі іноземних інвесторів зі США, на понад два мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, тернополянин у 2020 році створив товариство з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США та призначив себе директором. Побудувавши житловий будинок у с. Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор ТОВ привласнив 754 600 грн, одержаних від продажу належних товариству квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів.

Надалі підприємливий тернополянин вирішив «зайнятися» виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв м та земельну ділянку 0,4280 га у Тернопільському районі. Його справжніми намірами було заволодіння цим майном. Для цього він разом із дружиною незаконно перереєстрував землю та будівлі на новостворену юридичну особу, продав їх та заволодів 2 291 975 грн.

Ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно вартістю понад 1 млн 700 тис грн та передано арештоване майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження,” – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.