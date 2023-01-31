31.01.2023 20:31

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Тернополянин обіцяв за тисячу доларів зробити знайомого “непридатним” до військової служби

31.01.2023

Ірина Нова

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Кримінал, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Будуть судити тернополянина, котрий отримав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя обласного центру, який отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, тернополянин одержав від знайомого вище вказану суму, щоб вплинути на рішення службовців одного з районних військкоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у Збройних Силах України.

Зловмиснику загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Теги: новини Тернополя, кримінальне провадження, події, Тернопільська обласна прокуратура

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