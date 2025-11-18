Тернополянин напав на патрульних поліцейських: йому загрожує до 5 років ув’язнення

До п’яти років позбавлення волі загрожує тернополянину, який напав на працівників патрульної поліції. Інцидент стався 15 листопада близько о 21:40.

За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції на вулиці 15 Квітня помітив автомобіль Volkswagen Transporter, який рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Патрульні подали кермувальнику вимогу про зупинку, однак він не відреагував і почав тікати.

Патрульні розпочали переслідування, повідомляють правоохоронці. Водій заїхав у двір будинку на вулиці С. Петлюри, вийшов з автомобіля та продовжив тікати. Коли його наздогнали інспектори, чоловік поводився агресивно, кричав та чинив опір. Через кілька хвилин із будинку вибігли близько 20 його знайомих. Вони почали втручатися в роботу патрульних та намагалися перешкодити затриманню.

Під час сутички кермувальник завдав тілесних ушкоджень патрульному та його напарниці.

Правопорушника затримали відповідно до статті 208 КПК України. Слідчі Тернопільського райуправління поліції інкримінують 55-річному чоловікові ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Склали на тернополянина патрульні й кілька протоколів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

– ст. 173(дрібне хуліганство) КУпАП;

– ч. 2 ст. 122 (порушення правил користування освітлювальними приладами) КУпАП;

– ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку) КУпАП.

У ході перевірки стало відомо, що водій даного транспортного засобу порушив ще й правила військового обліку (ст. 210 КУпАП).

Триває слідство.