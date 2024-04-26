Тернополянин намагався незаконно вивезти за кордон древні камені

Десять древніх каменів з відбитками істот митники виявили під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, які прямували з України за кордон. Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя, третя ж посилка прямувала з Києва до Іспанії.

Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408-443 млн років. Походженням вони з Поділля, басейну річки Дністер.

Уламки геологічних порід зі стародавніми (нині вимерлими) істотами, що мають наукове значення та культурну цінність виявлено під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, які прямували з України за кордон.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні скарби вилучено.