У суботу, 24 вересня, кiлька десяткiв мiсцевих жителiв вийшли зiбралися поблизу Церкви Пресвятої Трiйцi УГКЦ. Люди кажуть, питань до забудовника у них немає.

Усi претензiї – до священника, який «благословив» початок будiвництва комерцiйної нерухомостi, повідомляє Голос.

У Тернополi набирає обертiв будiвельний скандал. Попри незгоду парафiян, на територiї Церкви Пресвятої Трiйцi УГКЦ, що на стику вулиць Чайковського, Малишка та Слiвенської, зводять багатоповерхiвку.

Для парафiян храму така новина стала неабиякою несподiванкою. Люди кажуть, на зеленiй зонi поблизу церкви планували облаштувати духовний центр, але у пароха Iллi Довгошиї, схоже, вже давно були iншi плани.

Що будують – таємниця

– Ми були шокованi, коли побачили, що на територiї церкви зрiзали дерева та поставили височезний паркан. Паспорт будiвлi, який вивiсили, iнформував про те, що тут зводять багатоповерховий житловий будинок. Через годину-двi цей стенд прибрали й досi не вiдновили. Люди незадоволенi. Люди хочуть пояснень. Люди хочуть розумiння. Ще у 2003 роцi цю дiлянку дали нашiй парафiї для будiвництва духовно-культурного центру туристичного призначення. Планувалося також, що облаштують Алею Хресної дороги, Алею iсторiї УГКЦ та дитячий майданчик для маленьких парафiян. Зненацька приїхала технiка, поставили огорожу – буде багатоповерхiвка на майже 13 тисяч квадратних метрiв житлової площi! Жодного натяку на споруди релiгiйного призначення, – розповiв парафiянин Сергiй Парай.

Мiсцевi жителi надiслали на iм’я церкви колективне звернення з вимогою надати копiї документiв, що стосуються будiвництва. Натомiсть парох Iлля Довгошия заявив, що надати їх не може, бо iнформацiя є «конфiденцiйною».

«У храм, який мав сакральне значення, вже не хочеться йти»

Серед парафiян церкви – вiдомий тернопiльський боксер Володимир Шнуровський. Чоловiк подiлився, що цей храм для нього мав сакральне значення. Тепер чоловiк не маж бажання ходити на богослужiння до церкви, настоятель якої «благословляє» землю святинi пiд комерцiйну забудову.

– Мiй дiдусь був дяком у цiй церквi ще з перших днiв її заснування. Ми частi гостi в цьому храмi – там я брав шлюб, хрестив дитину, хоронив бабцю та дiда, щонедiлi усiєю сiм’єю ми вiдвiдували богослужiння. Ця церква для мене мала сакральне значення, адже побудована руками наших дiдiв, наших батькiв. Усе було добре, поки в один момент я не побачив на церковнiй землi високий паркан, а в паспортi будiвлi було зазначено, що скоро там з’явиться висотка. Для мене ця новина була, мов холодний душ. Я розпитав усiх сусiдiв, нiхто теж нiчого не чув про будiвництво, а тим бiльше не давав нiякої згоди,– зазначив Володимир Шнуровський.

«Єдина зелена зона, яка залишилася»

Парафiянин Володимир Шенгера ще донедавна був старшим братом. Чоловiк виступив проти будiвництва багатоповерхiвки, а тому у «коло дружнiх до мiсцевого пароха людей» бiльше не входить.

– У мене немає питань до iнвесторiв. Вони мають дозвiл на будiвництво i чеснi перед законом. Головне питання: чому про будову нiчого не розповiв парох Iлля Довгошия? Моя пропозицiя – звести на цьому мiсцi духовно-меморiальний комплекс, Алею Героїв, побудувати трапезний зал та капличку для вiдспiвування померлих. Це – єдина зелена зона на «Схiдному», яка залишилася, тому мусимо зберегти її усiма силами, – наголосив Володимир Шенгера.

Настоятель храму, який живе поблизу церкви, до людей, якi зiбралися на мирний протест, не вийшов. За коментарем журналiсти прийшли у його оселю, однак дверi нам нiхто так i не вiдчинив.

Наразi парафiяни збирають пiдписи (уже є понад три сотнi) про розiрвання договору мiж церквою i забудовником.

Корислива сповiдь

Мiсцевi мешканцi не на камеру розповiдають, що священник та наближенi до нього особи поширюють неправдиву iнформацiю про те, що протестувальники лобiюють забудову цiєї дiлянки начебто iншим забудовником. Люди кажуть, що такi слова з уст пароха лунають навiть пiд час сповiдi, на яку вони проходять до духiвника.

Ми звернулися за коментарем до iнiцiатора протестiв проти зведення 12-поверхового будинку депутата Тернопiльської обласної ради Олега Любiнського, який зараз боронить Україну вiд росiйських загарбникiв. Вiн наголошує, що ця iнформацiя – фейк. Чоловiк виступає проти забудови та розiслав депутатськi запити в рiзнi установи.

Приїхавши з передової на два днi, Олег Любiнський також вiдвiдав Тернопiльсько-Зборiвську Єпархiю УГКЦ. Владика Василiй Семенюк вислухати його не забажав.

– У нас вже назбиралося багато доказiв незаконностi цiєї забудови. Переконаний, з Божою помiччю ми доведемо нашу правоту в правовому полi, – пiдкреслив Олег Любiнський.

На запрошення парафiян участь у зiбраннi також взяв депутат Тернопiльської мiської ради Антон Горохiвський. Вiн зауважив, що пiдтримує людей, якi хочуть знати правду про будiвництво на церковнiй землi.