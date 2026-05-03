Тернополяни творять історію українського флорболу

25–26 квітня збірна України з флорболу U19 (чоловіки) у м. Дендерлеу в Бельгії виграла міжнароднародний турнір EuroPower – U19 Men.

Хоча й турнір був товариський, але на майданчику тривали справжні баталії, адже ніхто із команд не хотів поступитися. Приємно повідомити що збірна України в напруженій боротьбі здобула перемоги в усіх поєдинках. Наші флорболісти спочатку здолали господарів, команду Бельгії з рахунком 5:4; у другому матчі, поступаючись по ходу поєдинку, зуміли все ж таки вирвати перемогу у збірної Італії – 6:7 і в заключному матчі перемогли й флорболістів з Франції – 9:8. Тож у підсумку українська збірна на турнірі здобула перше місце.

Ще приємніше повідомити, що у складі збірної України з флорболу U19 взяли участь 10 тернополян, зокрама 8 представнииків клубу «Альянс» (Андрій Костів, Станіслав Гураль, Лук’ян Пелех, Максим Гулько, Арсен Івахів, Ростислав Темощук, Адріан Лемешко та один із тренерів збірної Станіслав Щербаков) та 2 з клубу «Вікторія» (Євгеній Кудрик та Дмитро Демборинський).

Статистика тернополян у складі збірної: А. Костів (3 голи+5 асистів), С. Гураль (5 голів), М. Гулько (2 голи+1 асист), Р. Темощук (1 гол+2 асисти), А. Івахів (2 асисти), Л. Пелех та А. Лемешко (по 1 голу).

Окрім того, Андрій Костів став найкращий бомбардир турніру.

Як зазначили тернопільські флорболісти: «Це було неймовірно. Пройшовши турнір без жодної поразки, команда продемонструвала свій рівень та готовність до майбутньої кваліфікації. Так, матчі були непростими – у кожній грі доводилось робити камбеки. Але саме це і показує характер нашої команди».

Також варто нагадати, що нещодавно команда «Альянс» U16 стала дворазовим чемпіоном України у фінальному тернопільському дербі здолавши «Вікторію» – 6:1, а команду молодших U12 здобула бронзу серед дев’яти команд з усієї України.

Тож бажаємо нашим флорболістам нових перемог і ще більше яскравих досягнень!