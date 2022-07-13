Після перейменування парку «Топільче» на «Сопільче» чимало тернополян у соцмережах обурюються з цього приводу. Люди не розуміють, чому парк назвали «Сопільче». У пресслужбі міськради пояснили, чому перейменували парк. Адже йдеться про відновлення історичної справедливості.

Сопільче – це назва поселення, яке передувало Тернополю. Сопільче згадується у документах з 1540-х років. Тобто ця назва, як мінімум, на 350 років раніше з’явилася, аніж назва Топільче. Ні, назва Топільче не походить від слова «тополя». Ця назва походить від давньруського «топі», що перекладається як болото, – зазначає речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

За її словами, зміну у назву внесли на прохання істориків та краєзнавців, відновивши історичну справедливість та виправивши неточність:

Щодо того, що комусь назва «Сопільче» немилозвучна або нагадує інші речі… Тут лише можу порекомендувати прочитати краєзнавчі праці. Так, тернополяни і надалі мають право називати парк, як подобається – Гідропарк, Топільче чи Сопільче.

Мар’яна Зварич наголошує, фінансових витрат на зміну назви парку з бюджету не буде. Змінюється назва лише в офіційних документах.

Нижче наведений витяг роз’яснення щодо назви «Сопільче» від відомої краєзнавиці Любомири Бойцун:

«В самому документі 1540 року все-таки Сопільче… І, до речі, поляки також навіть допускали, що, можливо, тут, на цьому місці, було до того якесь поселення. Бо там є в тому самому документі суперечливе формулювання: заснувати чи наново відновити? От там іде таке поєднання слів, я зараз вже боюсь, що не точно процитую латинню.

Аналіз актових документів середини та другої половини XVI століття дає підстави для з’ясування первинної назви, яку мало середньовічне поселення, що знаходилося в межах історичної частини майбутнього міста. Переважна більшість польських істориків першої половини XIX століття дають однозначну відповідь – Сопільче (Sopilcze).

Дещо згодом, вже у другій половині XIX століття, відомий західноукраїнський дослідник минулого професор Ізидор Шараневич, якого не можна звинуватити у необ’єктивності, стверджував, що: «Там, де нынѢ мѢсто Тернопіль, були ще пусти поля Сопильче». Займався питанням історії заснування міста і професор I-ї тарнопольської міської цісарсько-королівської вищої гімназії доктор філософії Ян Ленєк, який поділяв думку своїх попередників Подібні висловлювання зустрічаємо й у інших дослідників кінця XIX століття.

І тільки у 1892 році Людвік Дзедзіцький вперше вводить у науковий обіг назву «Топільче» (Topilcze)», – ідеться у працях Любомири Бойцун.