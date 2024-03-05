Тернополяни попрощалися із захисником Сергієм Тришкалюком

У Домі печалі попрощалися із 30-річним захисником Сергієм Тришкалюком. Родині Сергія вручили лист пошани та скорботи і державний прапор.

Сергій Тришкалюк навчався у Тернопільській школі №22.

“Вже так згадували з класним керівником, з учителями, які навчали його, який він був. Був веселий, товариський. Любив танцювати на дискотеках. Тоді не було війни. Це в нас вже загинув дев’ятий випускник і шестеро батьків”, — каже директор Тернопільської школи №22 Олег Климчук.

Тесть загиблого Анатолій Слободянюк говорить, Сергій захищав Україну з 2019 року. Тоді він вступив до Сил спеціальних операцій.

“Допомагав, вчив побратимів. З побратимами був, з його слів, в дуже хороших стосунках. Він неодноразово приїжджав. Був дуже чуйною, доброю людиною для моєї дочки”.

Попрощатися із захисником прийшла його тітка Тетяна Савчук. Жінка розповіла, Сергій вчився у військовому училищі у Львові.

“Він спробував все. Він був дуже відкритий до чогось нового. Завжди був в компанії веселий і дружній, сонячний, доброзичливий. Всі його дуже любили і пам’ятали”.

Поховали офіцера на Алеї Героїв.