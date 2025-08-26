Тернополяни можуть зареєструвати дітей до спортивних шкіл через додаток «е-Тернопіль»

У Тернополі розпочинається електронний запис дітей до спортивних секцій міських спортивних шкіл. Реєстрація здійснюється через мобільний додаток «е-Тернопіль» або через Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.
Про це інформують у міській раді.
Першими розпочинаються набори у групи, з видів спорту, що формуються в межах реалізації платних послуг (проведення занять з фізичної культури та спорту за абонементною системою), які надаються комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами Тернопільської міської ради.
Зокрема:
Окрім того, з 1 вересня 2025 року з 12:00 розпочнеться реєстрація у групи початкової підготовки з різних видів спорту, що функціонують у всіх комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах Тернопільської міської ради
Або ж зареєструйтеся на Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.
Після початку запису у формі потрібно буде вказати:
До пільгових категорій належать діти загиблих захисників України, сироти, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій та діти батьків з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи.
Важливо! Просимо вказувати достовірні дані – у разі неправдивої інформації заявка буде анульована.
Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію: