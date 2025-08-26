Тернополяни можуть зареєструвати дітей до спортивних шкіл через додаток «е-Тернопіль»

У Тернополі розпочинається електронний запис дітей до спортивних секцій міських спортивних шкіл. Реєстрація здійснюється через мобільний додаток «е-Тернопіль» або через Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Про це інформують у міській раді.

Першими розпочинаються набори у групи, з видів спорту, що формуються в межах реалізації платних послуг (проведення занять з фізичної культури та спорту за абонементною системою), які надаються комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами Тернопільської міської ради.

Зокрема:

27 серпня 2025 року з 11:00 год – у «Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №1» Тернопільської міської ради;

28 серпня 2025 року з 11:00 год – у «Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №2 імені Юрія Горайського» Тернопільської міської ради;

29 серпня 2025 року з 10:00 год – у «Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради;

29 серпня 2025 року з 12:00 год – у «Дитячо-юнацькій спортивній школі «Футбольна академія «Тернопіль».

Окрім того, з 1 вересня 2025 року з 12:00 розпочнеться реєстрація у групи початкової підготовки з різних видів спорту, що функціонують у всіх комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах Тернопільської міської ради

Що потрібно зробити заздалегідь:

ОНОВІТЬ додаток «е-Тернопіль» до останньої версії – це важливо як для Android, так і iOS.

Зареєструйтеся або увійдіть у додаток.

У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.

Або ж зареєструйтеся на Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Як подавати заявки?

Після початку запису у формі потрібно буде вказати:

Місце реєстрації дитини (Тернопільська громада або інша громада);

Школу, клас і зміну навчання;

Електронну пошту для сповіщень;

Пільгову категорію (якщо є) та серію та номер підтверджуючого документу, дата його видачі.

До пільгових категорій належать діти загиблих захисників України, сироти, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій та діти батьків з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи.

Важливо! Просимо вказувати достовірні дані – у разі неправдивої інформації заявка буде анульована.

Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію: