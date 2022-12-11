Тернополяни масово скуповують ліхтарики: які продають та за скільки?

На Центральному ринку справжній ажіотаж. Через відключення електроенергії, люди шукають ліхтарики.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки вони коштують та які можна купити.

Через відключення світла багато місцевих йдуть за ліхтариками. Як ми помітили, фактично біля кожного кіоску з ліхтариками та батарейками по кілька людей. Вони розпитують та радяться з продавцями, який краще придбати.

Чимало продавців виставили ліхтарики на видні місця, щоб привертати увагу покупців. А ціни на цей необхідний товар можуть шокувати.

Скільки коштують

Ми побували у різних кіосках та магазинах. Найдешевші ліхтарики, які нам вдалось знайти, коштують 130 гривень. Вони на батарейках. Освітити ними кімнату не вийде. Світла від них мало.

В середньому ж на більш потужні ліхтарики ціни починаються від 300-350 гривень. Є різні – які можна заряджати від звичайної розетки, через USB або від пальчикових батарейок. Всі вони переважно у пластиковому корпусі.

Міцніші ліхтарики у металевому корпусі коштують 500–900 гривень. Вони живляться або від USB, або за допомогою спеціального блоку живлення. Дорожчі мають можливість регулювати потужність світла.

В одному з магазинів є компактні але потужні, як запевнив продавець, ліхтарики у кольорових пластикових корпусах. Вони коштують 300 гривень. Живляться від трьох батарейок. Мають спеціальний гачок та магніт для кріплення.

Ліхтарики на акумуляторі, які можна заряджати через USB, коштують 350 гривень. Вони продаються у кейсах для зберігання.

Ліхтарики з кріпленням на голову коштують 700–800 гривень. Вони на акумуляторах та мають кілька режимів роботи.

Є дорогі лампи та ліхтарі

Також є чимало потужних ліхтарів. Ліхтарик з сонячною батареєю коштує 1160 гривень. Він може працювати до 9 годин. Ще один ліхтар на акумуляторі, який може працювати 5–8 годин, коштує 1740 гривень. Продавець навіть роздрукував характеристики цих ліхтарів, щоб не переповідати щоразу одне й те саме людям.

Великі ліхтарі на акумуляторах коштують по 1500 гривень.

Також у деяких кіосках є довгі світлодіодні лампи, які можна поставити на стіл або почепити на спеціальне кріплення. Як розповів один з продавців – це турецькі лампи, які працюють до 6 годин. Заряджаються вони від звичайної розетки. Коштує така 1100 гривень.

Загалом, найдорожчі ліхтарі та лампи на акумуляторах, які можна придбати на ринку, коштують до 1800 гривень.

Скільки коштує в інтернеті

Можна замовити ліхтарики в інтернеті. Там можна знайти дешевше, ніж на ринку, однак варто враховувати, що потрібно буде ще заплатити за доставку. Це ще приблизно 40–100 гривень, залежно від поштового оператора та розмірів посилки.

Найдешевші ліхтарики–брелки на 1 світлодіод коштує всього 25 гривень.

Ручні ліхтарики на батарейках продають по 77 гривень.

В середньому, ліхтарики коштують 300-700 гривень.

Потужні великі ліхтарики, які заряджаються від розетки, коштують до 1000 гривень.

Є і ручні ліхтарики, які коштують понад 2600 гривень!

А ви маєте вдома ліхтарик? За скільки та де купували? Пишіть у коментарях!