Тернополянки з школи сучасного танцю Star Dance — трикратні чемпіонки світу (фото)

Школа сучасного танцю Star Dance з Тернополя мала за честь представити Україну на Чемпіонаті Світу у Польщі.
Змагання відбулися 15 жовтня 2022 року в місті Плоцьк. У змаганнях взяли участь більше 15 країн. Та Україна презентувавши два сучасних стилі танцю та один український, виборола три перших місця у своїх категоріях і стала ТРИКРАТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ!, пише Реально.
“Ми щасливі! І підкреслили всьому світу, що наша нація, наші діти – найталановитіші. За ними майбутнє! За ними сильна Україна!” – підкреслили у школі.
Керівники Школи Сучасного Танцю Гаврихів Олена і Середа Христина та з усіма вихованцями щиро дякують Віктору Кушнерику за унікальну можливість виступити за першість України на міжнародних змаганнях.
“Цей шлях для нас став незабутнім і новим кроком до більших висот! Все буде Україна! Ми все переможемо!” – каже Олена Гаврихів.