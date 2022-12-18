18.12.2022 16:53

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Тернополянки з школи сучасного танцю Star Dance — трикратні чемпіонки світу (фото)

18.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Школа сучасного танцю Star Dance з Тернополя мала за честь представити Україну на Чемпіонаті Світу у Польщі.

Змагання відбулися 15 жовтня 2022 року в місті Плоцьк. У змаганнях взяли участь більше 15 країн. Та Україна презентувавши два сучасних стилі танцю та один український, виборола три перших місця у своїх категоріях і стала ТРИКРАТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ!, пише Реально.

“Ми щасливі! І підкреслили всьому світу, що наша нація, наші діти – найталановитіші. За ними майбутнє! За ними сильна Україна!” – підкреслили у школі.

Керівники Школи Сучасного Танцю Гаврихів Олена і Середа Христина та з усіма вихованцями щиро дякують Віктору Кушнерику за унікальну можливість виступити за першість України на міжнародних змаганнях.

“Цей шлях для нас став незабутнім і новим кроком до більших висот! Все буде Україна! Ми все переможемо!” – каже Олена Гаврихів.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Star Dance, школа сучасного танцю

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