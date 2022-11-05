Відвідувачки Тернопільського міського територіального центру ліплять вареники для українських захисників. Жінки долучилися до благодійної ініціативи громадської спільноти волонтерів «Бункер С».

Пані Марія бере участь в такій акції не вперше. Жінка переконана, що долучатися до боротьби в теперішніх умовах повинен кожен українець.

«Кожен має робити те, що може. Вареники – це найменше, що ми можемо зробити для них. Це один із символів української національної кухні, улюблена страва кожного українця. А коли вони приготовлені з любов’ю, то підтримають наших захисників не тільки фізично, але і піднімуть бойовий дух. Хочеться, щоб наші воїни були ситими. Той подвиг, який вони роблять, то неоціненно».

Тернополянки наліпили кілька тисяч вареників. Страву у готовому вигляді відправлять на передову.