Тернополянка здобула бронзу на Міжнародній олімпіаді в Індії

26.08.2025

Ірина Нова

62

Тернопільщина, Новини, Освіта

Тернопільська школярка Уляна Гербут здобула бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Десятикласниця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка представляла Україну в складі національної збірної.

Змагання відбувалися в індійському місті Мумбай та зібрали учасників із 64 країн світу, інформують у міській раді. Юні науковці демонстрували свої знання під час теоретичного туру, спостережних завдань із використанням телескопів та зоряних карт, аналізу даних і командних випробувань.

Збірну України представляли п’ятеро талановитих школярів – переможців фіналу Всеукраїнських учнівських олімпіад. За результатами світового інтелектуального змагання українці вибороли одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі.

Вітаємо Уляну з надзвичайним успіхом і бажаємо нових наукових здобутків.

