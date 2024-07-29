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Тернополянка здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики

29.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Спорт, Тернопільщина

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Легкоатлетка з Тернополя Руслана Муравська посіла третє місце на Дефлімпійському чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходив з 14 по 23 липня 2024 року в м. Тайбей (Тайвань). 

Вихованка Михайла Васірука та ДЮСШ «Інваспорт» Руслана Муравська у змаганнях зі стрибків у висоту посіла третє місце та виборола бронзову нагороду.

Зазначимо, що це вже не перше значне досягнення тернополянки, цьогоріч на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні вона стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту та з естафетного бігу 4 по 400 метрів, а ще дві срібні медалі Руслана Муравська здобула у естафеті 4 по 200 метрів та дисципліні біг на 60 метрів з бар’єрами. Також на Дефлімпійських іграх у 2022 році стала срібною призеркою, – повідомили у міськраді

Спортсменка зараз отримує стипендію Президента України за визначні спортивні досягнення.

Джерело: ТМР

Теги: спорт, тернопільська легкоатлетка, Дефлімпійський чемпіонат світу з легкої атлетики, Руслана Муравська

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