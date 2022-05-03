Тернополянка, яка напередодні Великодня в’їхала в Катедру, вийшла з-під варти. Ірина Скрабут-Яворська сплатила заставу, яку їй визначив суд. Це майже 50 тисяч гривень. Інформацію підтвердила Суспільному речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, жінка все одно має з’являтись на допити. На період розслідування вона здала свій паспорт. Тримання під вартою – це був запобіжний захід на два місяці, який обрав Тернопільський міськрайонний суд. Через 60 днів його мають або продовжити, або почати розгляд справи, каже суддя-спікерка Анна Мостецька. Окрім цього, тернополянка має сплатити штраф 17 тисяч гривень, також її на рік позбавили права керувати автомобілем.

Нагадаємо, 23 квітня вночі 35-річна тернополянка під дією наркотиків в’їхала в Архикатедральний собор у Тернополі. Як розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, це було цілеспрямовано. Такий висновок зробили, переглянувши відео з камер спостереження. Автомобіль в Ірини вилучили. Настоятель собору отець Орест Павліський повідомив, що водійка вибила ворота храму 18 століття, роз’їхала плащаницю та пошкодила ікону. За це жінку можуть арештувати на шість місяців або позбавити волі до трьох років, розповів Олександр Богомол.